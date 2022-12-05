ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментатор обурений грою однією з найулюбленіших своїх команд.

Збірна Німеччини не змогла вийти з групи ЧС-2022.

"Насправді до Фліка багато питань кадрових. Перше питання. За що його критикують? За те, що він ставить імена футболістів, а не форму. От кажуть, що Гетце в топовій формі. Він заслужив потрапити на чемпіонат світу тільки тому, що він у топовій формі. Чому ти не ставиш Гетце? Фюллькруг в топовій формі підійшов…

Мюллера поставив… Чого Мюллера? Завжди там грав Хаверц. Мюллер на позиції дев’ятки — це була штанга Фліка. Що притнуть Фліку? Хуммельса притнуть Фліку. Тому що те, як награв Зюле — це просто мавпа з гранатою. Це футболіст, в якого є всі дані: він здоровий, грає здорово на другому поверсі. Зюле дійсно може грати топово, але в мене таке враження, що в нього якась куля в голові — він грає тільки тоді, коли хоче грати.

"Те, що він напомилявся на чемпіонаті світу — треба, щоб його взагалі не було більше у збірній. Такі помилки, прості помилки… Правий захисник — проблема. Центральний нападник — проблема. Звідси і виходить результат… Вони повинні були обігрувати Японію, вони 65 хвилин возили Японію. От там була проблема".