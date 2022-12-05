ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Журналіст Ігор Циганик в шоці от програшу "фурії рохи" у матчі з Японією.

Іспанія у рамках 3-го туру групової стадії ЧС-2022 програла Японії з рахунком 1:2. Через цей результат іспанці посіли друге місце у своєму квартеті, а збірна Німеччини взагалі — покинула турнір.

"Вони суки. Чисто по-футбольному. Ну так не робиться. Я бачив кілька разів Іспанію наживо і багато разів по телебаченню. Я розумію, коли вони програють — вони можуть не забити. Це може бути. Але те, що вони можуть загнати будь-яку команду у штрафний майданчик і вовтузити там так, що ті берега не бачать…

"У них в кінці було два удари і то такі удари, аби не дай Бог не забити. Він (футболіст) йде у площину і б’є у воротаря, який намертво забирає м’яч. Я ще такого не бачив, щоб з трьох метрів били і воротар намертво забрав м’яч!"

Всі там захоплюються японцями: самураї, ще там щось, ще там щось. Я не хочу ними захоплюватись. Вони виграли в Німеччини більш об’єктивно, ніж вони виграли в Іспанії".

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