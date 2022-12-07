Борис Кауфман має проблемі із законом.
Борис Кауфман у суді, Слово і Діло
07 грудня 2022, 20:55
Президент одеського Чорноморця Борис Кауфман був затриманий співробітниками НАБУ, повідомляє сайт бюро.
Відбувся суд, де Кауфмана було заарештовано. Його можуть випустити на волю тимчасово, якщо він сплатить заставу у розмірі 129 млн. гривень.
НАБУ та САП підозрюють Бориска Кауфмана у створенні та очоленні злочинної організації в Одесі.
Одеський бізнесмен заснував інвестиційну компанію Vertex United, яка є фінансовим партнером Чорноморця.