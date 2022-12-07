Україна

Борис Кауфман має проблемі із законом.

Борис Кауфман у суді, Слово і Діло

Борис Кауфман у суді, Слово і Діло

Президент одеського Чорноморця Борис Кауфман був затриманий співробітниками НАБУ, повідомляє сайт бюро.

Відбувся суд, де Кауфмана було заарештовано. Його можуть випустити на волю тимчасово, якщо він сплатить заставу у розмірі 129 млн. гривень.

НАБУ та САП підозрюють Бориска Кауфмана у створенні та очоленні злочинної організації в Одесі.

Одеський бізнесмен заснував інвестиційну компанію Vertex United, яка є фінансовим партнером Чорноморця.