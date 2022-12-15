Україна

У Мадриді задоволені бразильським фулбеком.

Мадридський Реал і донецький Шахтар домовилися про перехід до стану мадридського клубу правого захисника Вінісіуса Тобіаса до "галактікос" за 10 мільйонів євро. Наразі клуб зі столиці Іспанії хоче завершити угоду та віддати 18-річного футболіста до оренди.

Видання Marca крім цього повідомляє, що у Кастільї дуже задоволені талановитим футболістом.

Раніше про плани Реала на Тобіаса розповів Рауль. Також у пресі з'явилася інформація, що Вінісіус буде основним гравцем "вершкових" у 2024 році.

Нагадаємо, юний латиноамериканець приєднався до українського клуба на початку 2022 року. Втім, через повномасштабне вторгнення російської держави-терориста до нашої країни вже 1 квітня перебрався до оренди до Реала, де грає за молодіжну команду.

Нинішня угода мадридців із Тобіасом розрахована до кінця червня 2023 року.