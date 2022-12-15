Україна

Сергій Сидорчук підтримав Мірчу Луческу.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук висловив свою підтримку головному тренеру команди Мірчі Луческу.

"Це був важкий період, але ми — команда. Гравці та тренер разом. Перемагаємо та програємо разом. Немає сенсу перекладати відповідальність на когось одного. Містер та тренерський штаб, я з вами. Мені важко зрозуміти тих, хто ще у 2021 році (коли у Кубку та чемпіонаті ми вибороли золоті медалі) вас на руках носив, а зараз рівняє із землею", — написав Сидорчук в інстаграм.