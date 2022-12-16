Україна

Усе залежить від вибору вболівальників.

Завершилися останні матчі осінньої частини футбольного сезону, тож організатори національних змагань потрохи починають переходити до визначення найкращих футболістів за звітний період.

Зокрема, в Україні знайшлось п’ять претендентів на почесне звання найкращого гравця листопада-грудня 2022 року.

Отже, за підсумком опитування спортивних сайтів, серед яких був і Football.ua, у голосуванні за топ-футболіста візьмуть участь: Артем Довбик (Дніпро-1), Михайло Мудрик (Шахтар), Ігор Кирюханцев (Зоря), Олег Мозіль (Металіст 1925), Віктор Циганков (Динамо).

Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті УПЛ. Голосування триватиме до 13:00 п'ятниці 23 грудня.