Україна

Інцидент відбувся 14 грудня.

Представник пресслужби Динамо Київ Андрій Шахов у своєму Instagram повідомив, що 14 грудня рано-вранці три уламки збитого іранського дрона впали на територію бази Динамо Київ.

"На щастя, ні співробітники, ні інфраструктура клубу не постраждали. Проте, цими днями проходив турнір за участю 30 команд серед дітей 2011 року народження. Початися ігри мали через кілька годин після атаки… і після скасування повітряної тривоги вони почалися!



Саме цього дня на базу Динамо було заплановано приїзд американського телеканалу CNN, які були здивовані хоробрістю українських дітей", — йдеться у повідомленні Шахова.

Раніше ми писали, що FIFA відхилила прохання Зеленського виступити з посланням до миру перед фіналом чемпіонату світу.