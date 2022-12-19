Україна

Відповідний лист надійшов на адресу керівного органу футболу нашої країни.

Наприкінці листопада 2022 року в українському футболі відбувся гучний скандал, пов’язаний із врученням підозр від Генеральної прокуратури керівникам Української асоціації футболу Андрію Павелку та Юрію Запісоцькому.

Очільники футболу тоді пов’язали цей випадок із політичним тиском, проте пізніше все одно були змушені звільнитись із-під варти під багатомільйонну заставу.

Події набули розголосу не тільки на теренах України, а й дійшли до найвищих інстанцій УЄФА та ФІФА, усередині яких існує лише один механізм реакції на подібне — попередження про виключення зі світових організацій через втручання в роботу футбольних органів третіх осіб.

Відповідний лист-звернення надійшов на адресу УАФ, та особисто першим віцепрезидентам Олегу Протасову, Олексію Михайліченку, Анатолію Дем’яненку 14 грудня 2022 року.

"Ситуація довкола Української асоціації футболу.

Шановні перші віцепрезиденти! Ми посилаємося на ваш лист від 8 грудня 2022 року та подальші події, які нібито мали місце з тих пір по відношенню до Української асоціації футболу (УАФ).

Ми з серйозним занепокоєнням беремо до відома, що члени Виконкому УАФ нібито були примушені підписати вимоги про проведення позачергового засідання Виконкому УАФ.

У цьому контексті нагадуємо про зобов’язання УАФ, згідно зі ст. 14, абз. 1 п. і) та ст. 19 Статуту ФІФА та ст. 7°, пар. 2 Статуту УЄФА, керувати справами організації незалежно та без надмірного впливу третіх сторін. Будь-яке порушення цього зобов’язання може призвести до призупинення членства УАФ у ФІФА та УЄФА відповідно до ст. 16 Статуту ФІФА й ст. 9 Статуту УЄФА.

Надалі ми щиро сподіваємося, що ситуацію вдасться вирішити мирним шляхом, і просимо вас про це. Тримайте нас у курсі будь-яких подій у цьому питанні, щоб ми могли оцінити необхідність можливих подальших кроків.

Тим часом ми залишаємося у вашому повному розпорядженні, якщо у вас є якісь питання з цього приводу.

Щиро ваші, Генеральний секретар ФІФА Фатма Самура та Генеральний секретар УЄФА Теодор Теодорідіс", — ідеться в зверненні керівних футбольних органів.

Нагадаємо, що до цього УАФ самостійно спростувала інформацію про нібито підготовку до скликання позачергового конгресу організації.