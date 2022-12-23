Україна

Юрій Береза оцінив результати "спортклубівців".

Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза підбив підсумки першої половини сезону в чемпіонаті України.

"Чесно скажу, очікував гіршого, але те, що є – неймовірний крок вперед. Клуб показав, що одна людина або навіть тренерський штаб не може зробити все наодинці. Мабуть, ми склалися як клуб, і 1-е місце – результат того, що існує чинна структура спортивного клубу Дніпро-1.

До клубу будуть приходити ті чи інші особистості, будуть грати, тренувати… Давайте, як приклад, згадаємо того ж Супрягу, наскільки він був перспективним. Його відхід з клубу був занадто раннім. Якби він пограв тут ще рік-два, думаю, доля склалася б по-іншому. Це енергетика, це Дніпро: місто, річка, люди, ми з вами", — цитує Березу офіційний сайт клубу.

Раніше ми писали, що Довбик — найкращий бомбардир першої частини сезону УПЛ.