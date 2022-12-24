Латвійський клуб ще в листопаді вирішив не продовжувати угоду з 23-річним футболістом.
Білл, ФК РФШ
24 грудня 2022, 17:59
Вінгер латвійського РФШ Білл може повернутися до складу Дніпра-1 на другу половину цього сезону. Про це повідомляє прес-служба латвійського клубу.
Орендна угода з 23-річним бразильцем закінчується 31 грудня, але ще у листопаді клуб ухвалив рішення не продовжувати договір з футболістом.
Контракт Білла із Дніпром-1 розрахований до літа 2026 року.
У Латвії Білл провів 10 поєдинків, у яких забив чотири м'ячі.
Раніше повідомлялося, що ще один легіонер Ді Франко не повернеться до Дніпра-1.