Україна

Латвійський клуб ще в листопаді вирішив не продовжувати угоду з 23-річним футболістом.

Вінгер латвійського РФШ Білл може повернутися до складу Дніпра-1 на другу половину цього сезону. Про це повідомляє прес-служба латвійського клубу.

Орендна угода з 23-річним бразильцем закінчується 31 грудня, але ще у листопаді клуб ухвалив рішення не продовжувати договір з футболістом.

Контракт Білла із Дніпром-1 розрахований до літа 2026 року.

У Латвії Білл провів 10 поєдинків, у яких забив чотири м'ячі.

Раніше повідомлялося, що ще один легіонер Ді Франко не повернеться до Дніпра-1.