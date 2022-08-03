Україна

Легіонер дніпровського клубу знову вирушив в оренду.

Півзахисник Дніпра-1 Білл поставив свій підпис під контрактом із латвійським клубом РФШ. Про це повідомляє прес-служба латвійського клубу.

Орендну угоду з 23-річним бразильцем розраховано до кінця сезону.

Нагадаємо, контракт футболіста з українським клубом розрахований до літа 2026 року.

Зазначимо, що після початку військової агресії з боку РФ Білл перебрався до бразильського Спорт Ресіфі, де провів 11 поєдинків і забив два м'ячі.

Раніше повідомлялося, що СК Дніпро-1 розгромив НД Белтинці.