Україна

Хорватський наставник "гірників" висловився про найкращих.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував успіхи команди та свою роботу на чолі донецького клубу.

"Я вважаю, що футбол робить мене щасливим, і в цьому я маю великий привілей. Бог дав нам певний талант, отже, треба себе вдосконалювати й робити із себе найкращу версію. Подумати, що ти вже успішний, – перший крок до невдачі. І я про це завжди говорю футболістам.

Щодня я маю страх, але не той страх, який блокує, а той, який мотивує і дає зрозуміти, що ми ще рухаємося до статусу топкоманди. Є велика відстань до Клоппа, Моурінью, Гвардіоли – тих, хто виграє все. Від того місця, де я зараз, до того топу, де я хочу бути, є відстань і вакуум. Цей вакуум – моя божевільна енергія і мотивація стати краще. Цю мотивацію та емоцію я хочу перенести на футболістів, які теж хочуть вигравати трофеї.

Ми просто голодні. Однак протягом трьох-чотирьох місяців ти можеш лише показати, де хочеш бути, – як у Лізі чемпіонів, так і в чемпіонаті. Можливо, без урахування останніх трьох турів, адже вже накопичилася втома й психологічний тягар, ми показали футбол, у який я ще не грав у своїй кар’єрі", — цитує хорватського фахівця офіційний сайт Шахтаря.

Раніше Йовічевіч підбив підсумки першої половини сезону-2022/23.