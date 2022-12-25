Україна

Хорватський наставник "гірників" висловився про своїх підопічних.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч підбив підсумки першої половини сезону-2022/23.

"Найважливіше – чемпіонат, адже це вже марафон із 30 матчів, де ти повинен показувати врівноваженість, стабільність, вміти вигравати і протистояти стресу. Одна річ – грати проти Металіста, інша – грати проти мадридського Реала. Там геть інша емоція.

Я гадаю, що важливими є тренувальний процес і робоча етика, яку демонструють насамперед старші гравці. Наші вимоги спочатку йдуть до старших, які вже пройшли все та виграли все. Степаненко, Кривцов та інші пройшли все і виграли все, що можна було виграти із Шахтарем. Зараз вони нам допомагають, вони точно знають шлях і які фактори потрібні для того, аби показувати такий футбол, який вони показували раніше.

Ми ще будуємо проєкт і хочемо вигравати, тож зараз я прошу молодих футболістів ставати лідерами. Мудрик – це зараз як ті бразильці, що були раніше, Судаков – так само, як і Бондаренко й Трубін, які виявляють себе на світовому рівні. При цьому вони – українці, і це є великий кайф для наставника, який їх тренує. Я гадаю, що український футбол має велике майбутнє", — цитує хорватського фахівця офіційний сайт Шахтаря.

Раніше ми писали, що Мудрик має домовленість із Арсеналом.