Україна

Екс-гравець збірної України ніколи не втомлюється видавати прописні істини.

Ранок 29 грудня знову розпочався для українців неспокійно. Держава-терорист російська федерація вкотре вдалася до масованого ракетного обстрілу нашої рідної країни. Звісно ж, це не міг залишити поза увагою екс-форвард Динамо, Дніпра і збірної України Роман Зозуля, який зараз виступає в Іспанії за Райо Махадаонда.

"Р*снявий карлик хоче залишити Україну на свята без світла, води та опалення. Багато ракет залетіло вже в Україну. Мерзотний народ, який гірше за фашистів. Вони не знають, що таке правила війни, тому діють проти цивільних та інфрасткруктури.

Але навіть при тому, що в нас більшість ППО ще радянських часів — наші захисники демонструють високу професійність. На данний момент вже близько 40 знищених повітряних цілей! Віримо у ППО та Залужного" — підсумував головний футбольний волонтер України у своєму телеграм-каналі "Зозуля кує".

Нагадаємо, раніше Роман іронічно спитав, що у росіян із лицем. Схоже, відповіді вони не дадуть, бо сьогодні їхній Енгельс знову у вогні.