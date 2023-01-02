Україна

Футболіста можна назвати легендою українського футболу.

Сергій Кравченко залишив Чорноморець і завершив кар'єру гравця. Про це повідомив одеський клуб у своїх соціальних мережах.

Протягом свого футбольного шляху Кравченко виступав за другу і третю команди донецького Шахтаря (а також є вихованцем клубу та уродженцем прекрасного українського міста Донецьк), азербайджанський Карабах, полтавську Ворсклу, київське Динамо, Дніпро, луцьку Волинь, Дніпро-1 та, власне, одеський Чорноморець. Також в активі гравця є 10 матчів і 1 гол у складі збірної України.

Серед трофеїв 39-річного центрального хавбека — перемога в УПЛ-2008/09 із Динамо, Суперкубок-2009 із киянами і фінал Ліги Європи-2014/15 у складі Дніпра.



Зазначимо, що протягом певного часу активно ширяться чутки, що Сергій стане асистентом свого екс-партнера по Дніпру Руслана Ротаня в Олександрії.