Торік таке визнання здобув вінгер "гірників" Михайло Мудрик.
Георгій Судаков, Getty Images
03 січня 2023, 20:11
Експерти УЄФА традиційно представили свою версію найперспективніших молодих футболістів Європи (до 21 року), які можуть показати себе у всій красі у 2023 році.
До списку із 40 найперспективніших гравців увійшов український півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков, який вже провів три матчі у складі збірної України.
Торік Судаков допоміг молодіжній збірній України пробитися до фінального турніру Євро-2023, забивши два м'ячі у шести поєдинках.
Цього сезону Судаков провів 19 поєдинків за Шахтар, у яких забив один гол та віддав шість результативних передач.
Також зазначимо, що торік таке визнання здобув вінгер "гірників" Михайло Мудрик, який зараз може перебратися до Арсеналу.