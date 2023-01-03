Україна

Торік таке визнання здобув вінгер "гірників" Михайло Мудрик.

Експерти УЄФА традиційно представили свою версію найперспективніших молодих футболістів Європи (до 21 року), які можуть показати себе у всій красі у 2023 році.

До списку із 40 найперспективніших гравців увійшов український півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков, який вже провів три матчі у складі збірної України.

Торік Судаков допоміг молодіжній збірній України пробитися до фінального турніру Євро-2023, забивши два м'ячі у шести поєдинках.

Цього сезону Судаков провів 19 поєдинків за Шахтар, у яких забив один гол та віддав шість результативних передач.

Також зазначимо, що торік таке визнання здобув вінгер "гірників" Михайло Мудрик, який зараз може перебратися до Арсеналу.