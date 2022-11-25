Україна

Гравця Шахтаря успішно прооперували.

Атакувальний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков переніс планову операцію на м'язах гомілки, про це повідомляє пресслужба "гірників".

Відзначається, що термін відновлення півзахисника – 5–6 тижнів. Нагадаємо, що в цьому році "гірники" вже не проводитимуть матчі. Наступний офіційний поєдинок — в середині лютого проти Ренна в 1/16 фіналу Ліги Європи.

В цьому сезоні Судаков зіграв у 19 матчах, забив 1 гол та віддав 6 результативних передач.

Огляд матчу Шахтар — Ворскла