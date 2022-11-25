Гравця Шахтаря успішно прооперували.
Георгій Судаков, телеграм Шахтаря
25 листопада 2022, 19:56
Атакувальний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков переніс планову операцію на м'язах гомілки, про це повідомляє пресслужба "гірників".
Відзначається, що термін відновлення півзахисника – 5–6 тижнів. Нагадаємо, що в цьому році "гірники" вже не проводитимуть матчі. Наступний офіційний поєдинок — в середині лютого проти Ренна в 1/16 фіналу Ліги Європи.
В цьому сезоні Судаков зіграв у 19 матчах, забив 1 гол та віддав 6 результативних передач.
Огляд матчу Шахтар — Ворскла