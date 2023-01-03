Англія

Лондонці домовились з українським вінгером.

Арсенал не припиняє спроб домовитись про трансфер Михайла Мудрика з Шахтарем вже в січневе вікно переходів.

Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, лондонський клуб узгодив з вінгером контракт строком на п'ять років.

Також стверджується, що "каноніри" готові збільшити свою пропозицію щодо Мудрика до 70 мільйонів євро.

Цього сезону український футболіст провів 18 матчів, у яких забив десять голів та віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі може спробувати перехопити Мудрика в Арсенала.