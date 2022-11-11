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Георгій Судаков поділився своїми думками після гри з Вересом.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков прокоментував перемогу своєї команди у матчі 12 туру української Прем'єр-ліги проти Вереса (2:0).

"У нас не буває легких матчів, тим паче в чемпіонаті всі команди б’ються та налаштовуються на нас дуже серйозно. Дуже складно в поєдинках із суперниками, які самі не грають і нам не дають, закриваються, а нам доводиться всю гру розкривати оборону. Іще жоден матч не дався легко.

Якщо ми хочемо стати чемпіонами, то повинні вигравати в кожному матчі. Неважливо, протистоїмо Динамо, Дніпру-1 або Вересу, адже за кожну перемогу – три очки. Налаштовуємось на всіх суперників. Ми голодні до перемог.

Момент з пенальті? Якщо відверто, я погано пам’ятаю цей епізод. Мені наступили на ногу, а арбітр поставив 11-метровий. У нас багато хто може пробити пенальті, але взявся Михайло. Головне – м’яч у сітці.

Я не можу сказати, що через графік без Ліги чемпіонів стало легше, адже ми вже третій місяць живемо в готелі без родини. Ми втомилися психологічно та фізично. Зараз що чотири дні матч, і нам потрібно вигравати в кожному, якщо ми хочемо виходити на перше місце й ставати чемпіонами. Слід дотерпіти, налаштуватись і викластися на 100 відсотків, адже лишилося всього два тижні", - наводить слова Судакова прес-служба клубу.

Раніше Football.ua підбив підсумки 12 туру української Прем'єр-ліги.