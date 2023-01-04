Україна

Дніпро-1 викупив контракт Євгена Пасіча.

СК Дніпро-1 поповнився першим новачком у поточному міжсезонні. Ним став 29-річний півзахисник Вереса Євгеній Пасіч. Про це повідомляється на офіційному сайті "спортклубівців".

Контракт з гравцем укладено терміном на півтора року. В складі дніпрян він виступатиме під №42. Суму компенсації не розголошують.

За Верес Євген Пасіч загалом відіграв у чемпіонаті та Кубку України 42 матчі та забив 2 голи. Раніше він захищав кольори охтирського Нафтовика-Укранафти та донецького Олімпіка.