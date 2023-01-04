Чтиво

Захисник італійської команди написав статтю у колонці The Players Tribune.

Був такий момент на полі у Сассуоло, коли ми виграли скудетто минулого сезону.

Незважаючи на те, що це була виїзна гра, стадіон на 90% нагадував Мілан. Я чув, що наші фанати зламали сайт Сассуоло, намагаючись дістати квитки. Після 11 років без титулу деякі люди заплатили тисячі євро, щоб бути там. Це було червоно-чорне море. Я ніколи не бачив нічого подібного.

Після фінального свистка усі вболівальники вибігли на поле, щоб відсвяткувати разом із нами. Я завжди пам'ятатиму одного хлопця, який схопив мене за плечі і почав трясти. Він кричав англійською: "Фік! ФІК!!! Дякую! Дуже дякую!!! Це означає для нас ВСЕ ... Ти ще не розумієш!".

І я такий: "Вау... у Мілані все відчувається зовсім інакше".

Вся ця сцена і святкування, що відбулося за нею, парад трофеїв на П'яцца дель Дуомо. Я думав, як я сюди потрапив?

Чесно кажучи, за останні два роки у мене стільки разів виникала думка: невже це справді відбувається?

Перед Міланом я був засмучений. Моя кар'єра в Челсі розпочалася добре, але потім я не знав, куди рухаюся. Влітку 2020 року я не починав передсезонку і не знав, за який клуб гратиму. Це не просто.

Не зрозумійте мене неправильно, у мене дуже багато хороших спогадів про Челсі. Та молодіжна команда, в якій я грав. Ми виграли два Юнацькі кубки Англії та Юнацьку лігу УЄФА двічі поспіль. Це були чудові часи.

Ми провели разом стільки років. Я, Теммі Абрагам, Мейсон Маунт, Дом Соланке, Андреас Крістенсен, Трево Чалоба. Імена можна продовжувати перераховувати… ми були просто друзями, котрі люблять життя.

Після цього я сильно виріс, вирушивши в оренду до Брайтона, Халла і Дербі. Ніхто більше не намагався дбати про мене чи підтримати. То був Чемпіоншип, а не молодіжна ліга. На кону були реальні наслідки — підвищення, зниження у класі... Не кажучи вже про фізичний аспект.

Пам'ятаю, якось у Дербі мене вклав габаритний нападник Брістоль Сіті Фамара Дьєдіу, і в мене настільки оніміла нога, що я не міг продовжувати гру. Лікар нашого клубу сказав мені, що він такого ще не бачив. Він такий: "Я бачив такі травми лише у регбі!".

Це був Чемпіоншип.

Коли я нарешті потрапив до першої команди Челсі у сезоні-2019/20, це було чимось нереальним. Не тільки це зробити, але й зробити це з моїми товаришами. Було так багато разів, коли Теммі, Мейсон і я просто говорили: "Хлопці, ми тут". Ми насправді граємо за Челсі. Тоді я завжди записував матчі, щоб побачити себе по телевізору.

Гра, яка найкраще підбиває підсумки, була, коли ми обіграли Вулвергемптон з рахунком 5:2 на виїзді того сезону. Я забив ударом з дальньої дистанції. Вдарив м'яч і він просто полетів. Піу! Віллі Кабальєро завжди висміював мої удари на тренуваннях, тож це було для нього, ха-ха!

У перерві Абрагам каже мені: "Я так утомився. Я бігав без зупинок".

Я йому говорю: "Приятель, як це ти втомився? Ти не можеш. Ти забив двічі. У тебе є чудовий шанс зробити хет-трик у Прем'єр-лізі. Продовжуй грати!!!".

У другому таймі він забив свій третій гол, а також відзначився Маунт. Хлопці із молодіжної команди забивають разом, щоб Челсі набрав три очки. Після гри ми з Теммі сиділи поруч один з одним і дивилися. "Ти віриш, що це відбувається?"

Я не міг перестати посміхатися.

Але потім після COVID-19 все змінилося.

Несподівано я став менше грати. Мені здавалося, що моя кар'єра йшла лише в одному напрямку, а потім зупинилася.

Я з тих хлопців, яким подобається думати, що тримає себе в руках і не дає собі спуску, але не буду брехати, що моя посмішка на обличчі зникла.

Потім я отримав дзвінок, який змінив усе.

Коли я розповів про це батькові, його першим питанням було: "Чому Паоло Мальдіні розмовляє з тобою?"

Хахаха! Батьку!

Я пояснив йому, що Мальдіні був спортивним директором Мілана, і він дзвонив, щоб дізнатися мою думку з приводу переходу в оренду. Чесно кажучи, я не міг у це повірити протягом усього дзвінка по Zoom. Я сидів і дивився на нього, слухаючи, але не вникаючи в суть. Просто думав:

"Це дійсно Паоло Мальдіні.

Я розмовляю з Паоло Мальдіні"

Якщо нічого не вийде, я все ще можу сказати, що розмовляв із Паоло Мальдіні.

Мій тато любив Мілан. Тато нігерієць і він виріс на європейському футболі. У його час Мілан був командою, яка, здавалося, щороку виграє Лігу чемпіонів. Як тільки він зрозумів, що мій перехід ставав реальнішим, він захвилювався і почав давати мені невеликий урок історії Мілана.

Я сидів і казав: "Так, дякую, тато. Я трохи знаюся на футболі".

Але він мав рацію, знаєте. Це такий культовий клуб. Все, про що я міг думати, це те, що я не знаю, чи я готовий до цього.

Коли я ріс у Лондоні, мені здавалося, що єдиними англійськими гравцями, які грають за кордоном, були Девід Бекхем та Оуен Харгрівз. То справді був реальний варіант. І це був не просто клуб, це Мілан.

Але потім я поговорив із деякими гравцями з Челсі, які були в Італії — Тоні Рюдігером, Матео Ковачичем та Емерсоном. Тоні був у Ромі і постійно говорив про те, наскільки відмінна підтримка. Він підійшов до мене і сказав: "Отже, ти їдеш до Мілана? Слухай, якщо в тебе є можливість, їдь!".

Фанати... в Італії все по-іншому. Це божевілля. Просто віддавай всього себе на полі, і вони тебе полюблять.

Потім був Тьяго Сілва. Він навіть не говорив англійською, але коли він почув, про що ми говоримо, він просто сказав: "Мілан?" і поставив величезний палець вгору! Хахаха!

Я подумав: "Добре, посадіть мене на цей літак!".

Коли я приїхав підписувати контракт у січні 2021 року, мені провели екскурсію музеєм. Так багато трофеїв, що ви навіть не зможете їх охопити зором. Ліги чемпіонів та "Золоті м'ячі" всюди. Я дивлюсь на фотографії на стінах... це круто. Є Шевченко, є Кака, Неста, Ібра, Пірло, Роналдіньо... і це лише частина...

Момент, який справді вразив мене, був, коли вони вручили мені цю сумку з моїм спортивним костюмом.

Коли я вийняв його, то просто дивився на значок Мілана. Я думаю, тато зрозумів, що я все ще щосили намагався все переварити. Він подивився на мене і сказав: "Ти граєш за Мілан!".

Вже через два роки, щоразу, коли я бачу свій спортивний костюм, я досі відчуваю особливе почуття. Я й досі кажу собі: "Я граю за Мілан".

Багато британських гравців запитували мене, як це грати в Італії. Що справді вражає вас, то це культура. Я не маю на увазі їжу та напої – хоча це теж. Я ніколи раніше не пив кави, а тепер випиваю щодня!

Це божевілля. Але це гарне безумство

Фан-культура є унікальною. Рюдігер, Кова та інші намагалися розповісти мені про це до того, як я прийшов, але це більше, ніж те, що вони говорили. Це неможливо описати, якщо ви цього не відчули.

Це те, що відрізняється від Англії, де можливо, якщо ви вийдете на вулицю, вас попросять зробити селфі або кілька світлин. В Італії я можу вийти на вулицю в кепці, каптурі та масці, і мене все одно впізнають.

Хтось спіймає мій погляд, і ви можете побачити, як вони думають про це, типу: "Я знаю ці очі".

Це божевілля. Але це гарне безумство. Після такого тривалого очікування титулу та спостереження за домінуванням суперників можна було очікувати деякого негативу від уболівальників, але я маю сказати, що ніколи не відчував нічого подібного — лише любов.

Кількість людей, які відмовляються дозволити вам платити за каву, або які просто випадково показують вам свої міланські татуювання… приятель, я бачив так багато татуювань Жиру, що святкує свій гол у дербі, хахаха!

Як вони ставляться до нас, як вони дивляться на нас. Я маю на увазі, ми просто футболісти, правда? Але для них це начебто ми королі. І тому для мене було так важливо, щоб я швидко вивчив мову, щоб бути частиною цього. Я хотів грати ва-банк. У такому клубі не можна робити щось напівсили.

На шляху до скудетто було так багато особливих моментів, особливо ближче до кінця сезону.

Я пам'ятаю дербі у лютому минулого року. Я тільки що переніс операцію на коліні, але коли Олі забив свій другий гол, щоб зробити камбек, я встав, ніби щойно отримав чудодійні ліки! Це була виїзна гра, але все ще були наші ультрас, і коли всі збіглися, щоб відсвяткувати з ними, ви могли бачити, як вони стрибали і кричали від радості.

Те саме було і у квітні, коли ми вийшли та обіграли Лаціо з рахунком 2:1. Тоналі забив на 92-й хвилині, перестрибнув через рекламні щити... Я досі пам'ятаю окремі особи фанатів, коли вони просто непритомніли від радості перемоги.

Навіть коли ви перебуваєте в грі і зосереджені на моменті, коли фанати божеволіють, це просто вражає вас, як ударна хвиля. Чого ви не дізнаєтеся про Сан-Сіро з телевізора, так це те, як там галасливо. Ви справді можете це відчути. Це дає вам нове життя.

Вболівальники складали одну половину рівняння, іншу мої товариші по команді. Я маю віддати їм належне.

Це така особлива група. Дух, який ви бачите, є реальним. Усі знаходяться поряд із полем. Ми ходимо кудись поїсти разом, але не маленькими групами, а всією командою. Є зв'язок, і він породжує менталітет, що ми разом.

Інша річ — це заслуга Газідіса, Мальдіні, Массари та Пьолі — це команда, в якій так багато молодих гравців отримали можливість взяти на себе відповідальність та скористалися нею, щоб вийти на новий рівень.

Такі хлопці, як П'єр Калулу та Рафа Леау. Друже, який гравець Рафа! Коли він прийшов, я не думаю, що навіть він знав, наскільки він насправді гарний гравець — як легко він може домінувати над гравцями віч-на-віч.

Він високий, він може дриблінгувати, він може бити, він може пасувати. Він може все… і тепер я думаю, що він це знає.

А з іншого боку є такі супердосвідчені хлопці, як Златан. Я знаю, про що ти думаєш, і так, він саме такий у реальному житті.

Пам'ятаю, коли я вперше приїхав до Мілана, він спитав, де я зупинився. Потім сказав мені, що ми сусіди.

Він такий: "Так, я живу в будинку поряд з тобою. Моя квартира знаходиться прямо нагорі".

Але він також найсильніший, цілеспрямований і найгнучкіший хлопець у команді — навіть у 41 рік. Він просто машина. Немає іншого слова, щоб описати його. І він завжди говорить своїм гучним голосом Златана, вимовляє промови і дає поради. Ви бачите дивний кліп у соціальних мережах. Ми бачимо це прямо перед собою щодня.

У останніх іграх він тримав нас у рівновазі. Я пам'ятаю, як ми пішли на перерву у матчі проти Сассуоло з рахунком 3:0. Я не думаю, що колись був такий щасливий у своєму житті. Я дивився на своїх товаришів по команді, посміхаючись, ніби справу зроблено.

Але я думаю, що Златан помітив, що деякі з нас трохи захопилися в той момент, і сказав: "Ніхто поки що не повинен посміхатися! Залишилося ще 45 хвилин!"

Ми перестали посміхатися.

За сорок п'ять хвилин ми стали чемпіонами.

24 години після Сассуоло були божевіллям. Я навіть не намагатимуся описувати парад. Якщо ви ще цього не бачили, просто йдіть і дивіться відео… Я чекатиму на вас.

Маршрут становив близько семи-восьми кілометрів, і п'ять з половиною годин пішло на те, щоб пройти через натовп, що стукає в борт автобуса. Виглянувши назовні, навіть землі не було видно, тільки люди, прапори, сигнальні ракети та червоний туман. Я чув, що на П'яцца дель Дуомо зібралося 50 000 людей, і всі вони співали "Пьолі у вогні", хахаха!

У мене в голові була маленька думка: уявіть, якщо ми виграємо Лігу чемпіонів.

Наступного вечора після гри з Сассуоло я повернувся додому до батьків. Вони відлетіли до Італії, але на стадіон не приїхали – тато ніколи не дивиться мої ігри. Ніколи. Надто нервовий. Натомість він ходить до церкви. Але того дня він ризикнув своїм тиском і переглянув гру в мене вдома. Це говорить про те, наскільки це було важливим.

Тієї ночі — через 16 місяців після того, як ми відвідали Міланський музей, не зовсім вірячи в те, що відбувається, — ми з батьком святкували разом.

Я граю за Мілан та виграв скудетто.

Це справді сталося. І це було найкраще, про що я мріяв.

Я хотів би знайти того вболівальника, який взяв мене за плечі на полі в Сассуоло. Якби я міг, я б схопив його і сказав своєю італійською:

"Я розумію.

Тепер я розумію, що це означає.

Сподіваюся, ти знаєш, що це означає для мене".

Джерело: The Players Tribune