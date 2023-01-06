Україна

Колишній вінгер киян поділився думками щодо непростого періоду у кар'єрі.

Колишній вінгер київського Динамо Клейтон розповів, чому йому не вдалося стати основним гравцем у складі "біло-синіх".

"Я зробив певний вибір у житті та кар'єрі, але не отримав необхідних шансів. Перебрався до київського Динамо, їздив на кожну гру сезону, але не грав багато і не забивав, адже гравці на моїй позиції були кращими. Потім домовився про трансфер, але отримав травму", — наводить слова Клейтона Globo.

Нагадаємо, Клейтон був гравцем Динамо з 2020 до 2021 року. Однак він провів на полі лише дев'ять хвилин в одному офіційному матчі.

В даний час Клейтон перейшов у Лондріну, яка виступає у бразильській Серії В.