Украина

Бразилец не заставил долго ждать.

Динамо разгромило полтавскую Ворсклу в матче 24-го тура УПЛ.

Под конец матча, на 82-й минуте, главный тренер киевского клуба Мирча Луческу выпустил на поле нападающего Клейтона вместо Жерсона Родригеса.

Спустя всего две минуте бразилец сумел поучаствовать в 5-м взятии ворот "бело-синими", отдав голевую передачу на своего соотечественника Сидклея.

Данная голевая передача и сам поединок стали для Клейтона дебютными за украинский клуб.

Ранее Мирча Луческу прокомментировал данный поединок.