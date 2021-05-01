Бразилец не заставил долго ждать.
Клейтон, ФК Динамо Киев
01 мая 2021, 23:40
Динамо разгромило полтавскую Ворсклу в матче 24-го тура УПЛ.
Под конец матча, на 82-й минуте, главный тренер киевского клуба Мирча Луческу выпустил на поле нападающего Клейтона вместо Жерсона Родригеса.
Спустя всего две минуте бразилец сумел поучаствовать в 5-м взятии ворот "бело-синими", отдав голевую передачу на своего соотечественника Сидклея.
Данная голевая передача и сам поединок стали для Клейтона дебютными за украинский клуб.
Ранее Мирча Луческу прокомментировал данный поединок.