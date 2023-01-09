Україна

Львівська команда повертається до тренувань.

Львівський Рух повернувся з відпустки та починає підготовку до другої частини сезону 2022-23. Про це повідомляє пресслужба клубу в соцмережах.

Перші навчально-тренувальні збори команди Леоніда Кучука пройдуть на полях Академії Руху. Вони відбудуться з 9 по 23 січня.

Далі будуть ще два етапи підготовки львівської команди до відновлення чемпіонату України. Про їх терміни та місця проведення буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, УПЛ відновиться у перші вихідні березня – базовий день – 4 березня. Свій найближчий офіційний матч Рух проведе проти харківського Металіста.