Україна

Харківська команда розпочала підготовку до другої половини сезону.

Металіст 1925 вийшов з відпустки та розпочав підготовку до другої половини сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

11 січня харківська команда зібралася у селі Щасливе на Київщині. Протягом двох днів футболісти пройдуть медичне обстеження, після чого буде втягувальний тижневий збір.

20 січня на клубному автобусі Металіст 1925 вирушить до Варшави, звідки вилетить до Анталії (Туреччина).

Під час навчально-тренувального збору Металіст 1925 планує провести шість контрольних матчів. Імена суперників стануть відомими пізніше.

16 лютого харків'яни повернуться в Україну і після кількох вихідних розпочне підготовку до перенесеного матчу шостого туру УПЛ проти Олександрії, який буде зіграно 25 лютого.