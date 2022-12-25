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Головний тренер слобожанців — про перші місяці роботи тренером клубу і подальші плани команди.

Наприкінці жовтня Металіст 1925 оголосив про ротацію на тренерській лаві команди — Валерія Кривенцова змінив дует Едмар-Олег Голодюк. Перший із них напередодні Різдвяних свят поспілкувався з клубною прес-службою і відповів на питання, які стосуються гри команди.

Відзначимо, що під керівництвом нових тренерів харків'яни провели 7 матчів, у яких здобули 2 перемоги, тричі зіграли внічию і двічі програли. Наразі "жовто-сині" посідають сьоме місце в УПЛ.

"Наше життя непередбачуване. Так буває у кожної людини. Я приїхав разом з Ігорем Ногейрою та Леонардо Казаєсом, Вендел уже був трошки в команді. Проте я, дійсно, допомагав їм, а також працював з молодіжною командою. Але так склалася ситуація в клубі й керівники вирішили довіритися нам з Олегом Голодюком. Ми не могли відповісти відмовою на таку довіру, тому вирішили пристати на цю пропозицію, підтримати їх рішення.

У нас були різні матчі. Звісно, що у першій грі з Рухом всі були на емоціях. Хлопці показали красивий футбол, просто бо вони вміють це робити. Наші футболісти розуміють. Не можна не визнати, що потім були провальні матчі проти Зорі та Вереса. Ці матчі дали нам багато приводів для роздумів. Ми поговорили з хлопцями, пояснили їм, що мова йде також про їх ім'я також. Футболістам було потрібно просто виходити на футбольне поле та показати все, що вони вміють.

Майстерність у гравців є. Ми з Олегом (Голодюком — Прим.) казали, щоб вони просто концентрувалися на своїх вміннях, грали трошки більш агресивно. І все вдалося, команда додала в агресії і в нас вийшла чотириматчева безпрограшна серія. Відтак можна сказати, що ці сім матчів були не простими.

Той футбол, який ми зараз спостерігаємо, з нього можна зробити висновок, що можна грати проти будь-якої команди. Ми хочемо грати щоразу краще і ми маємо до цього прагнути. Стосовно ігрових характеристик, то можна додавати абсолютно в усьому. Сподіваюсь, що продовжуватимемо працювати саме в цьому напрямку.

Я був не знайомий з гравцями команди. Колектив новий. Для мене було складніше налагодити з ними комунікацію, щоб вони розуміли мене, наші вимоги. Також можу сказати, що досвід, який є у нас, як у футболістів — це одне. А вже, як тренери ми маємо абсолютно інакше себе поводити. Проте ввійти до нового колективу, налагодити взаємодію — це було для мене найскладнішим.

Якщо чесно, то я постійно переглядаю наші матчі. Особливо приємно переглядати ті матчі, де нам вдавалася гра. Проти Руху, проти Кривбасу. При цьому, звісно, розмірковую про те, як ми будемо далі працювати, виступати. Виділяю помилки, над якими будемо вже працювати на зборах.

У нас із Олегом Голодюком немає такого, що ми намагаємося перекласти відповідальність одне на одного. Ми вирішили почати разом тренувати Металіст 1925, ми обидва були не проти спільною роботи. Зараз ми ближче познайомилися. Можу сказати, що мені дуже приємно працювати з Голодюком. Ми разом навчаємося, допомагаємо одне одному та хочемо розвиватися далі та допомагати Металісту 1925".

Крім того Едмар зачепив тему підготовки до другої половини сезону і підсилення команди.

"Щодо зимової підготовки, то у загальних рисах так, ми її вже спланували і це було озвучено раніше. Але загалом ще знаходимося в процесі обговорення різних деталей підготовки з керівниками клубу. Про підсилення складу ми також розмовляємо з керівниками команди, розглядаємо, які у нас можуть бути варіанти, можливості підсилити команду. Зараз якраз час для цього, хоча й його трошки малувато. Підсилення точно ніколи не буде зайвим. Конкретні позиції, поки що, назвати не можу".

Насамкінець тренер відповів на питання щодо можливих трансферів до Металіста 1925 легіонерів, зокрема, бразильців.

Ви самі казали, що зараз складні умови для трансферів в українському футболі. Тим більше, якщо запрошувати легіонерів. Багато гравців бояться. Але я можу це зрозуміти. З іншого боку ми сподіваємося, що скоро настане наша перемога і все буде добре. Складно щось сказати саме про бразильців, це залежить від особистого рішення кожного. Пропозицію зробити можна, але розуміємо, що гравець може не захотіти зараз їхати сюди" — передає слова 42-річного спеціаліста офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, також бразильський українець висловив упевненість, що перемога у війні буде за Україною і подякував ЗСУ.