Україна

Іван Трубочкін згадав моменти першої половини сезону.

Лівий захисник Миная Іван Трубочкін згадав найяскравіші моменти першої частини чемпіонату України сезону-2022/23.

"Насправді, багато було яскравих епізодів у першій частині. Напевно, найбільше запам’ятався момент, коли ми напередодні виїзної гри проти Металіста 1925 сиділи три з половиною години у бомбосховищі. Слава Богу ми виграли той матч. Ще й потім поспішали, щоб перехопити потяг десь на шляху між Києвом та Ужгородом.

Також можна згадати останню гру проти Зорі. Були важкі погодні умови, ми зрівняли рахунок на останніх хвилинах… Шалені емоції. У луганців гарна команда, тому вирвати нічию у грі проти сильного суперника під час такого снігопаду ― це те що дійсно запам’ятовується надовго", — наводить слова футболіста офіційний сайт Миная.

Раніше ми писали, що Трубочкін — найкращий гравець Миная у листопаді.