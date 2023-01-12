Україна

Команда з Кривого Рогу визначилась з місцем проведення зборів.

Криворізький Кривбас другий та третій навчально-тренувальні зимові збори проведе в Туреччині. Команда УПЛ буде готуватись за кордоном до другої частини сезону УПЛ з 20 січня по 20 лютого. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Перший турецький збір "червоно-білі" проведуть у Белеку, другий — у Ларі. Планується зіграти девʼять контрольних матчів проти європейських команд, яких поки не називають. Перший спаринг відбудеться вже 24 січня.

Раніше повідомлялося, що Назар Волошин пройде збір із Динамо.