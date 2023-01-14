Україна

У боротьбі за нагороду хавбек випередив захисника Сергія Болбата.

Півзахисника Колоса Вадима Мілька визнано найкращим гравцем команди з Ковалівки за підсумками 2022 року. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Голосування серед уболівальників проводилося в кілька етапів на сторінці клубу в Telegram-каналі.

У фінальному опитуванні Мілько випередив захисника Сергія Болбата, набравши 59 відсотків голосів.

У першій половині сезону Мілько провів 14 поєдинків, у яких забив три м'ячі.

Після 15 турів Колос набрав 20 очок та посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.