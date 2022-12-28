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Найкращий бомбардир луганського клубу поділився своїми думками після першої половини сезону в УПЛ.

Півзахисник луганської Зорі Ігор Кирюханцев підбив підсумки першої половини сезону в УПЛ.

"Ми втратили очки в деяких іграх, з Минаєм, Інгульцем — у тих матчах, де мали вигравати. Якби ми не втратили ці дорогоцінні очки, могли бути ще вище в турнірній таблиці. Ми хочемо бути в першій трійці УПЛ, це точно.

Головною метою у першій частині сезону було довести тренерському штабу, що я гідний грати у стартовому складі. А другорядною метою було зробити корисну дію у кожному матчі.

Особиста мета на весну – забивати більше голів, щоб команда і я піднімалися вище у таблицях. Також хочеться, щоб команда продовжувала грати у гідний, гарний футбол для вболівальників.

Моя оцінка Зорі за першу частину сезону? 8 із 10. Можна було б сказати десять, але вісім, бо нам є куди рости. Думаю, на зборах ми добре попрацюємо, і в другій частині сезону виходитимемо та показуватимемо хороший футбол, щоб набирати очки і підніматися вище.

Це був дуже важкий рік у психологічному плані. Коли все почалося (війна проти росії) було дуже важко в психологічному плані, особливо для гравців, які не розуміли, що буде далі.

Нині наші воїни відвойовують наші землі, тож говорити щось за себе не хотілося б. Хочеться говорити за них – вони стоять там до смерті. Перемога буде за нами. Слава ЗСУ!", — наводить слова Кирюханцева прес-служба клубу.

Цього сезону Кирюханцев провів 11 поєдинків, у яких забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.

Після 15 турів Зоря набрала 28 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Динамо на два бали.