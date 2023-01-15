Англія

Ось-ось українець стане новоспеченим гравцем Челсі.

Інсайдер Фабріціо Романо поділився деякими деталями трансферу гравця Шахтаря Михайла Мудрика в Челсі.

"План Челсі підтвердився: сьогодні на Стемфорд Брідж хочуть оголосити Михайла Мудрика новим гравцем.

Деякі доповнення в угоді на 100 мільйонів пов’язані з тим, що Челсі може виграти Прем’єр-лігу або Лігу чемпіонів протягом 7 років контракту", — написав інсайдер.

Раніше повідомлялося, що Арсенал пропонував Шахтарю за Михайла Мудрика 95 мільйонів євро (70 мільйонів євро відразу та 25 млн у вигляді бонусів). Також з'являлася інформація, що Шахтар поставив перед українцем ультиматум: або перехід до Челсі, або нікуди. Крім того, у стані "синіх" гарантували Мудрику місце у стартовому складі одразу після трансферу.