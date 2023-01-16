Україна

Команда Максима Шацьких поступилась лідеру УПЛ.

У другому матчі зимових зборів Дніпро-1 зустрічався з Пахтакором, який нині очолює колишній нападник київського Динамо Максим Шацьких.

Підопічні Олександра Кучера без проблем розігрались з суперником, забивши три голи і залишивши свої володіння в недоторканності.

Дніпряни володіли відчутною перевагою, і зуміли в першому таймі втілити її у два голи — відзначились Клименчук і Довбик. А крапку в матчі поставив Танковський на 72-ій хвилині.

Наступний спаринг у Дніпра-1 запланований на 20 січня. Суперник — лідер чемпіонату Польщі Ракув.

Дніпро-1 - Пахтакор 3:0

Голи: Клименчук, 25, Довбик, 33, Танковський, 72

Дніпро-1 (перший тайм): Костик — Адамюк, Сарапій, Гомес, Пасіч — Танковський, Рубчинський, Танчик — Клименчук, Гуцуляк, Довбик.

Дніпро-1 (другий тайм): Юрчук — Амаш, Сваток, Порох, Адамюк — Бабенко, Танковський, Когут, Назаренко — Довбик, Підлепенець.

Попередження: Адамюк, 59, Порох, 69 — Тодоров, 30, Файзуллаєв, 86.