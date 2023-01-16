Оприлюднено суперників рівненського клубу.
Юрій Вірт, офіційний сайт Вереса
16 січня 2023, 20:38
Верес запланував зіграти 6 спарингів на закордонному тренувальному зборі у Туреччині. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Суперниками рівнян стануть чемпіон Вірменії Пюнік (Єреван), чемпіон Латвії Валмієра, чемпіон Киргизстану Абдиш-Ата (Кант), срібний призер чемпіонату Естонії Левадія (Таллінн), а також українські Ворскла та Полісся.
Розклад матчів:
04 лютого: Верес — Пюнік (Єреван, Вірменія)
18 лютого: Верес — Валмієра (Латвія)
24 лютого: Верес — Абдиш-Ата (Кант, Киргизстан)
Поєдинки проти Ворскли, Полісся та Левадії рівняни зіграють в рамках міжнародного турніру Winter Cup.
28-го січня команда вирушить до Варшави, звідки вилетить до Туреччини.
Раніше Верес оприлюднив бюджет на другу половину сезону в УПЛ.