Другое

Важливе нововведення проекспериментують на Клубному чемпіонаті світу.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) ухвалила важливе рішення щодо системи VAR. Нагадаємо, ця організація займається питаннями футбольних правил.

Як повідомляє The Athletic, було вирішено, що суддя після перегляду VAR і свого вердикту мусить пояснити його глядачам на стадіоні й вболівальникам, які переглядають поєдинок по телебаченню.

Як це буде відбуватися? Арбітр через мікрофон пояснить своє рішення. Такий формат застосовуватиметься на рівні окремих турнірів. А протестують його на Клубному чемпіонаті світу.

Раніше повідомлялось, що система ВАР використовуватиметься на всіх матчах плей-оф Ліги конференцій.