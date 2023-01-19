Важливе нововведення проекспериментують на Клубному чемпіонаті світу.
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19 січня 2023, 14:44
Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) ухвалила важливе рішення щодо системи VAR. Нагадаємо, ця організація займається питаннями футбольних правил.
Як повідомляє The Athletic, було вирішено, що суддя після перегляду VAR і свого вердикту мусить пояснити його глядачам на стадіоні й вболівальникам, які переглядають поєдинок по телебаченню.
Як це буде відбуватися? Арбітр через мікрофон пояснить своє рішення. Такий формат застосовуватиметься на рівні окремих турнірів. А протестують його на Клубному чемпіонаті світу.
Раніше повідомлялось, що система ВАР використовуватиметься на всіх матчах плей-оф Ліги конференцій.