Функціонер вважає, що команда якісно попрацювала на трансферному ринку.
Іван Надєїн, офіційний сайт Вереса
20 січня 2023, 16:46
Президент народного клубу Верес Іван Надєїн розповів про роботу на трансферному ринку.
"Приємно вразили наші новачки. І головного тренера, і ми це бачимо. Усі стараються. І Блізніченко, і Балан, і молодий Хондак — вже проявляють ті якості, на які ми розраховували. Це точно підсилення нашої команди. Можливо, хтось ще посилить нас. Але базово команда вже укомплектована. Розуміємо, що в нас усього два нападники: Гайдучик і Шестаков. І всього три крайніх захисники. Тому, ймовірно підсилення стосуватимуться цих позицій. Але ключова вимога тут — це якість і перспектива. Новачки повинні бути активом клубу. В тому числі й на трансферному ринку", — цитує функціонера офіційний сайт Вереса.
Раніше Верес оприлюднив бюджет на другу половину сезону в УПЛ.