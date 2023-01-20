Україна

Функціонер вважає, що команда якісно попрацювала на трансферному ринку.

Президент народного клубу Верес Іван Надєїн розповів про роботу на трансферному ринку.

"Приємно вразили наші новачки. І головного тренера, і ми це бачимо. Усі стараються. І Блізніченко, і Балан, і молодий Хондак — вже проявляють ті якості, на які ми розраховували. Це точно підсилення нашої команди. Можливо, хтось ще посилить нас. Але базово команда вже укомплектована. Розуміємо, що в нас усього два нападники: Гайдучик і Шестаков. І всього три крайніх захисники. Тому, ймовірно підсилення стосуватимуться цих позицій. Але ключова вимога тут — це якість і перспектива. Новачки повинні бути активом клубу. В тому числі й на трансферному ринку", — цитує функціонера офіційний сайт Вереса.

Раніше Верес оприлюднив бюджет на другу половину сезону в УПЛ.