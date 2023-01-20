Україна

П'ять з дев'яти суперників відомі.

Металіст 1925 проведе в Туреччині 9 контрольних поєдинків. Стали відомі 5 із 9 суперників харківського колективу.

Офіційний сайт Металіста 1925 оприлюднив імена суперників. Перший поєдинок у 2023-му році команда зіграє проти представника сербської Суперліги — Раднічкі із міста Ниш. Гра відбудеться 27-го січня.



30-го січня буде гра проти болгарського Хебиру, 3-го лютого суперником харків'ян стане клуб із Північної Македонії — Гостивар. 7-го лютого зіграємо з грузинським Колхеті-1913, а на 14-е лютого заплановано матч проти представника Узбекистану - АГМК.

Після 14 ігор Металіст 1925 набрав 18 очок та займає восьме місце в турнірній таблиці УПЛ.

Раніше тренер Металіста 1925 Олег Голодюк розповів, як йому працюється разом з Едмаром.