Україна

Функціонер висловився щодо роботи клубу на трансферному ринку.

Президент народного клубу Верес Іван Надєїн підбив проміжні підсумки трансферного вікна для свого клубу.

"Дуже якісна вийшла кампанія з відбору футболістів. Усі були залучені в процес: від менеджменту до тренерського штабу. Тішить те, що ми якісно можемо втілювати такі надскладні проєкти з великою кількістю залучених людей. Тепер рішення за головним тренером — кого він вирішить підписати: когось з трьох, або ж усіх трьох. Ми не ставитимемо головного тренера в якісь рамки" — цитує функціонера офіційний сайт Вереса.

Раніше Верес оприлюднив бюджет на другу половину сезону в УПЛ.