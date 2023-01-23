Україна

Рональд Матарріга — гравець української команди.

Дніпро-1 поповнив склад черговим новачком. Ним став 28-річний костариканський захисник Рональд Матарріта, який уклав угоду з дніпрянами терміном на два роки. Про це повідомляється на офіційному сайті "спортклубівців".

Рональд Альберто Матарріта Улате є вихованцем Аллахуеленсе. За команду провів в усіх турнірах 72 матчі, в яких забив 4 м’ячі і віддав 8 результативних передач. Чемпіон Коста-Рики 2013 року.

Після цього беззмінно виступав в МЛС за Нью-Йорк (2016-2020) і Цинциннаті (2021-2022).

З 2015 року регулярно виступає за національну збірну Коста-Рики, за яку провів 54 матчі, забив 3 голи, віддав 4 результативних передачі. В складі збірної брав участь у Золотому Кубку КОНКАКАФ (2019) і фінальній частині чемпіонату світу-2022, де зіграв проти збірних Іспанії та Німеччини.