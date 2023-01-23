Відомі спаринг-партнери луганського клубу.
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - ЗОРЯ, ФК ЗОРЯ
23 січня 2023, 21:20
Луганська Зоря продовжує працювати на учбово-тренувальних зборах у Туреччині. Вже 25-го січня "чорно-білі" проведуть одразу два спільні тренування.
Суперниками будуть – ФК Копер із Словенії та болгарський клуб Септемврі.
Септемврі — команда елітного дивізіону Болгарії з Софії. Після зіграних 18 турів, вони посідають 12-те місце в таблиці, набравши 15 пунктів.
Копер — більш відома команда. Наразі вони займають друге місце серед клубив вищої ліги Словенії набравши 35 пунктів, щоправда поступаються лідеру Олімпії.
Нагадаємо, вчора комнада Патріка ван Лувена мінімально обіграла Локомотив.