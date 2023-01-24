Експівзахисник мав совість на щось скаржитись.
Анатолій Тимощук,
24 січня 2023, 20:59
Українська асоціація футболу відхилила апеляцію Анатолія Тимощука на рішення КДК УАФ від 11.03.2022 в повному обсязі, повідомляє офіційний сайт організації.
Апеляційний комітет УАФ залишив дане рішення КДК УАФ без змін, а саме:
"— заборонити Тимощуку А. О. здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.) довічно;
— позбавити Тимощука А. О. всіх титулів у чемпіонаті України, Кубку України, Суперкубку України;
— рекомендувати Центру ліцензування УАФ вжити відповідних заходів щодо відкликання (позбавлення) тренерської ліцензії Pro-UEFA Тимощука А. О.;
— доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань.
Із моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну Тимощук А. О., колишній капітан збірної України, продовжує свою співпрацю з клубом агресора".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РНБО ввела санкції проти Тимощука.