Україна

Експівзахисник мав совість на щось скаржитись.

Українська асоціація футболу відхилила апеляцію Анатолія Тимощука на рішення КДК УАФ від 11.03.2022 в повному обсязі, повідомляє офіційний сайт організації.

Апеляційний комітет УАФ залишив дане рішення КДК УАФ без змін, а саме:

"— заборонити Тимощуку А. О. здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.) довічно;

— позбавити Тимощука А. О. всіх титулів у чемпіонаті України, Кубку України, Суперкубку України;

— рекомендувати Центру ліцензування УАФ вжити відповідних заходів щодо відкликання (позбавлення) тренерської ліцензії Pro-UEFA Тимощука А. О.;

— доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань.

Із моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну Тимощук А. О., колишній капітан збірної України, продовжує свою співпрацю з клубом агресора".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РНБО ввела санкції проти Тимощука.