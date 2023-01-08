Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 7 січня.
Зимній період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У суботу, 7 січня:
Український півзахисник Руслан Маліновський близький до переходу до Марселя.
РНБО опублікувала новий санкційний лист, до якого потрапив екс-футболіст Анатолій Тимощук.
Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко може опинитись у клубі колишнього головного тренера "гірників" у АПЛ.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.