Україна

Ефектне представлення Сергія Івановича.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк презентував футболістам команди нового головного тренера Сергія Ковальця.

"Як у футболі завжди буває – одні йдуть, інші приходять. Це нормальне явище. Хочу вам сьогодні представити людину, яка буде тренувати вас та виводити на якийсь пік, тому що є завдання залишитися у вищій лізі. Думаю, ми його виконаємо.

Прошу, Ковалець Сергій Іванович – він цілодобово ваш "папа", б***ь, а потім вже я.

У нас буде невелике підсилення. Вважаю, що у нас зібраний хороший колектив. Ми це показали в останніх двох матчах. Не думаю, що треба когось змінювати, чи структурно щось змінювати. Ми достатньо сильні, щоб нав’язувати конкуренцію усім. Завдання на сезон ви зрозуміли – нам потрібно залишитись в УПЛ", – сказав Поворознюк.

Нагадаємо, наразі "червоно-жовті" посідають 14 сходинку у таблиці. Після 14 матчів у команді з Кропивниччини 13 набраних пунктів.