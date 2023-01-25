Україна

Луганці перемогли суперників з мінімальним рахунком.

Нападник Зорі Денис Антюх прокоментував перемогу над Копером (1:0) у товариському матчі на зимових зборах.

"Тяжка гра. Це була тільки друга наша гра на зборах. Зараз у нас велике навантаження. Я вважаю, що ми зіграли добре. Ми виграли, і я думаю, що тренер буде задоволений.

Навантаження великі. Зараз треба викладатись на повну, щоб в чемпіонаті потім було легше. Умови гарні, погода хороша. У тренувальному процесі, як завжди, багато працюємо з м'ячем, багато граємо в футбол. Важко, але це завжди так", — сказав Антюх.

Звіт про матч та відеоогляд можна подивитись на нашому сайті.