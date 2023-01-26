Україна 26 січня 2023, 18:51 Едсон повернувся в Рух Бразилець знову виступатиме за український клуб. Едсон Фернандо, офіційний телеграм-канал Руху 26 січня 2023, 18:51 Рух оголосив про повернення бразильського хавбека Едсона Фернандо. Про це повідомляє пресслужба клубу. Едсон прийшов в Рух минулої зими. Після повномасштабного вторгнення росії бразилець відправився в оренду до Атлетіко Гойяньєнсе. Там він встиг зіграти 36 матчів, результативними діями не відзначався. Раніше повідомлялось, що Рух вирушив на збори до Хорватії. Команди Рух Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте