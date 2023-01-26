Україна

Підсумки першої гри киян на зборах від основного гравця комнади.

Півзахисник київського Динамо Олександр Караваєв поділився думками про невдалий матч з Рапідом на зборах (0:4).

"Для нашої команди результат завжди буде головним — товариський це матч чи офіційний. Тому ми не маємо права програвати з таким рахунком. Наступного дня передивилися гру з "Рапідом" і зробили висновки. Звісно, ми працювали під навантаженнями, було складно, але наступні матчі гратимемо вже інакше. Після кожного спарингу вноситимемо корективи в гру та інакше діятимемо в певних моментах, щоб не припускатися таких помилок", — цитує Караваєва офіційний сайт команди.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо Київ — Рапід на тренувальному зборі у Туреччині.