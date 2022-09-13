Україна

Коментар гравця "жовто-синіх" після матчу з Колосом.

Півзахисник Металіста Данило Книш прокоментував свій перший матч у стартовому складі Металіста. Зазначимо, що у неділю, 11 вересня, харків'яни поступилися Колосу (0:1).

Зазначимо, що після цього поєдинку ковалівці вийшли на перше місце в УПЛ, тоді як слобожанці посідають шосту сходинку.

"Ми не розбирали причини поразки. Була важка гра, і тренер нас попереджав, що буде дуже тяжка гра на виїзді. Звісно, прикро програвати, тим паче, це наша перша поразка за 4 гри. Але робимо висновки і рухаємося далі — попереду ще багато матчів і треба брати свої залікові очки.

Суперник сьогодні нас нічим не здивував. Ми готувалися. Був простий момент, аут, ми не розібралися трошки і отримали пропущений м'яч.

Важко оцінювати свою гру. Є тренери, нехай вони це роблять. Але я дуже радий, що вийшов з перших хвилин. Хочеться грати кожному футболісту. Прикро, що програли, якраз коли я грав — така-от неприємна трошки ситуація" — підсумував 26-річний вінгер.

Нагадаємо, враженнями від гри Металіста проти Колоса також поділився тренер харків'ян Олег Ратій.