Україна

Криворізький клуб зіграє з молдовською на латвійською командами.

Кривбас оголосив імена ще двох спаринг-партнерів у контрольних матчах.

На третьому зборі червоно-білі зіграють проти клубів з Молдови та Латвії. 12 лютого відбудеться поєдинок з Петрокубом Хинчешти, Молдова; 15 лютого гра проти Валмієри Латвія.

Петрокуб виступає у Вищому дивізіоні чемпіонаті Молдови й після першої частини сезону-2022/2023 йде на другій позиції.

Проти «Валмієри» «Кривбас» зіграє на турецьких зборах третій рік поспіль. У 2021 році українці були сильніші – 1:0 (Черній), у 2022 була зафіксована нічия – 1:1 (Кораблін).

Раніше стало відомо про домовленість «Кривбасу» провести наступні спаринги: 30 січня — Дріта (Косово), 2 лютого – Септемврі (Болгарія), 8 лютого – Шериф (Молдова), 9 лютого – Нефтчі»(Узбекистан).

Вже відбулись два контрольні матчі криворіжців проти болгарського Хебиру — 1:2 та північномакедонської Струги — 1:1.