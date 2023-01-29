Львів'яни оголосили про повернення Ярослава Богунова.
Ярослав Богунов, офіційний сайт Львова
29 січня 2023, 17:09
Півзахисник Ярослав Богунов знову виступатиме у складі ФК Львів. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Футболіст гратиме під 10-м номером. Саме у Львові Ярослав дебютував у найвищому дивізіоні України в сезоні 2019/20 під керівництвом Богдана Блавацького. У футболці "синьо-золотих левів" Богунов провів 33 матчі та відзначився 1 забитим голом.
Останнім клубом 29-річного півзахисника був першоліговий ФК Діназ (Вишгород).
Нагадаємо, у 2020-му Богунова дискваліфікували на два роки після скандалу з договірними матчами.