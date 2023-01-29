Україна

Львів'яни оголосили про повернення Ярослава Богунова.

Півзахисник Ярослав Богунов знову виступатиме у складі ФК Львів. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Футболіст гратиме під 10-м номером. Саме у Львові Ярослав дебютував у найвищому дивізіоні України в сезоні 2019/20 під керівництвом Богдана Блавацького. У футболці "синьо-золотих левів" Богунов провів 33 матчі та відзначився 1 забитим голом.

Останнім клубом 29-річного півзахисника був першоліговий ФК Діназ (Вишгород).

Нагадаємо, у 2020-му Богунова дискваліфікували на два роки після скандалу з договірними матчами.