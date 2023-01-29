Данець травмувався в матчі Кубка Англії.
КРІСТІАН ЕРІКСЕН, GETTY IMAGES
29 січня 2023, 11:55
Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен може надовго залишитись поза грою через травму, яку він зазнав в матчі Кубка Англії проти Редінга (3:1).
У другому таймі ексфорвард Ліверпуля Енді Керрол зніс данця в центрі поля, за що був одразу вилучений. В Крістіана підозра на пошкодження зв'язок. За найгіршого сценарію доведеться пропустити понад місяць.
Відповідаючи на запитання про пошкодження Еріксена, головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг сказав: "Потрібно дочекатися офіційного діагнозу. Нам потрібно щонайменше 24 години, щоб зрозуміти, що сталося, і потім я зможу розповісти вам якісь подробиці".
Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед націлився на Де Врея.