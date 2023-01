Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен може надовго залишитись поза грою через травму, яку він зазнав в матчі Кубка Англії проти Редінга (3:1).

У другому таймі ексфорвард Ліверпуля Енді Керрол зніс данця в центрі поля, за що був одразу вилучений. В Крістіана підозра на пошкодження зв'язок. За найгіршого сценарію доведеться пропустити понад місяць.

Відповідаючи на запитання про пошкодження Еріксена, головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг сказав: "Потрібно дочекатися офіційного діагнозу. Нам потрібно щонайменше 24 години, щоб зрозуміти, що сталося, і потім я зможу розповісти вам якісь подробиці".

Christian Eriksen left Old Trafford last night on crutches after a tackle on him by Andy Carroll 😔



Get well soon, Christian ❤️pic.twitter.com/eyo0WX9gDx