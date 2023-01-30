Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 29 січня.
Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У неділю, 29 січня:
Бразильський нападник донецького Шахтаря Тете завершуватиме сезон в англійському Лестері.
Захисник київського Динамо Ілля Забарний потрапив до поля зору англійської Астон Вілли.
Нападник баскського Атлетіка Іньякі Вільямс уперше з квітня 2016 року не зіграв у матчі Ла Ліги.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.