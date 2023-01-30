Україна

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 29 січня.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 29 січня:

Бразильський нападник донецького Шахтаря Тете завершуватиме сезон в англійському Лестері.

Захисник київського Динамо Ілля Забарний потрапив до поля зору англійської Астон Вілли.

Нападник баскського Атлетіка Іньякі Вільямс уперше з квітня 2016 року не зіграв у матчі Ла Ліги.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.